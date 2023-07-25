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НовостиОбщество25 июля 2023 11:42

В Белгороде пройдет ярмарка игрушек в поддержку онкобольных детей

Мероприятие состоится в субботу, 29 июля
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жителей Белгорода приглашают на большую благотворительную ярмарку игрушек. На мероприятии будут представлены игрушки для разных возрастов. Любую понравившуюся можно забрать себе за пожертвование. Все собранные средства пойдут на помощь детям с онкозаболеваниями.

- На ярмарке можно будет увидеть погремушки для самых маленьких, мягкие, развивающие игрушки, машинки, кукол, настольные игры и многое другое. Еще выставим интересные детские книги, – поделилась координатор мероприятия Ирина Фесенко.

Благотворительная ярмарка пройдет с 10:00 до 16:00 в эту субботу, 29 июля.

Место проведения: Центр психологической поддержки и реабилитации детей с онкозаболеваниями, ул. Архиерейская, 8, 2 этаж. (0+)