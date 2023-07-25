В Белгороде поливом ежедневно занимаются 15 человек и 10 спецмашин. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На территории Белгородской области установилась жаркая по-настоящему летняя погода. Поэтому полив зеленых насаждений в засушливые дни как никогда необходим.

Днем и ночью коммунальщики областного центра курсируют по своим маршрутам, чтобы уберечь деревья и клумбы от пересыхания. Поливомоечные машины 20:00 до 6:00 сегодня проехали больше 40 улиц и полили свыше 286 тысяч квадратных метров зеленых насаждений.

В Белгорблагоустройстве отметили, что днем работа продолжается в парках и скверах города, там, где солнце не так ярко светит и нет риска навредить растениям. Всего ежедневно в работах по поливу заняты около 15 рабочих и до 10 единиц специализированной техники.