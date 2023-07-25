Восемь детей-сирот из Старого Оскола получили новое жилье. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В микрорайоне Заречье Старооскольского городского округа восемь молодых людей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир. Губернатор Вячеслав Гладков поздравил новоселов с первым собственным жильем.

- Дорогие ребята! Первое собственное жилье – это очень хорошее начало взрослой жизни. Хочу пожелать вам только удачи, чтобы ваша жизнь была успешной, чтобы вы создали большие и крепкие семьи, чтобы нашли свое призвание и профессию по душе, и пусть в ваших домах всегда царит добро и радость! Пусть в ваши жизни приходят только светлые события и хорошие люди! Поздравляю вас от всей души! – сказа глава региона.

Отметим, Белгородская область – единственный в стране регион, у которого нет проблемы с очередностью для детей-сирот. Теперь новые дома и квартиры ребята получают по достижении ими совершеннолетия. Всего в этом году свое жилье получат 216 человек из 21 муниципалитета.