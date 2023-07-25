Губернатор проверил ход капремонта проблемной спортшколы в Старом Осколе. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера, 24 июля, во время рабочей поездки по Старому Осколу губернатор Вячеслав Гладков посмотрел, как завершается капитальный ремонт спортивной школы «Спартак». Глава региона напомни, что ранее работы были сорваны из-за недобросовестного подрядчика. Властям пришлось в срочном порядке заключать контракт с новой строительной организацией.

На сегодняшний день капремонт школы и прилегающей территории уже близок к завершению. Подрядчик красит трибуны и устанавливает мячеуловители. К сентябрю объект должны сдать.

- В Старом Осколе очень мало стадионов, и мы только начали исправлять эту ситуацию. На объекте основные замечания уже устранены. Надеюсь, что строители приложат все усилия, чтобы сдать качественный объект ко Дню города, - отметил Вячеслав Гладков.