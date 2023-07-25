Гладков: «Три белгородских города получат гранты по 90 миллионов на благоустройство»

Проекты общественных пространств признаны одними из лучших в федеральном конкурсе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

24 июля во Владивостоке были подведены итоги конкурса по благоустройству городских территорий. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин назвал населенные пункты, которые получат федеральную поддержку. В их числе и три города Белгородской области – Алексеевка, Губкин и Строитель. Проекты этих общественных пространств признаны одними из лучших в федеральном конкурсе. Хорошей новостью в утреннем обращении поделился губернатор Вячеслав Гладков.

- Три наших города - Губкин, Алексеевка и Строитель - получили федеральную поддержку. Каждый из них получит гранты более 90 миллионов рублей на благоустройство, - сказа глава региона.

Так, в следующем году в Алексеевке обновят площадь Победы и прилегающую к ней территорию. В Губкине реконструируют и обустроят городской пляж. В Строителе проведут благоустройство парка «Маршалково». Проект парка обсуждался с жителями региона, и все инициативы и предложения белгородцев были учтены. После реконструкции в парке появятся пляжная и фестивальная зоны, контактный зоопарк и смотровая площадка.

Губернатор также отметил, что к федеральным деньгам власти региона добавят аналогичную сумму из областного бюджета, чтобы улучшить качество выполняемых работ и порадовать как жителей городов, так и гостей Белгородской области.

- Надеюсь, что строители с душой и большой ответственностью выполнят поставленную задачу и с хорошим качеством сдадут объекты вовремя, в срок. Архитекторы постарались, это действительно одни из лучших проектов Российской Федерации с хорошими архитектурными решениями, с хорошими малыми формами, все для того, чтобы белгородцы жили в лучших и самых современных, самых благоустроенных городах и радовались, воспитывали своих детей, - подчеркнул Вячеслав Гладков.