Белгородский аэропорт получит больше 85 миллионов на частичное возмещение расходов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Росавиация выделила 2,49 миллиарда рублей в июле этого года на поддержку закрытых из-за спецоперации аэропортов.

Так, белгородский международный аэропорт получит субсидию на сумму 86,4 миллиона рублей для частичного возмещения расходов. Эти деньги можно будет потратить на покрытие расходов «по обычным видам деятельности», а также на выплату процентов по кредитам и займам, которые были взяты в период временного ограничения в работе.

В Черноземье федеральную поддержку получили три аэропорта. Самая большая сумма досталась Воронежскому аэропорту им. Петра I – 155,6 млн рублей. Курскому выделят 2,06 млн рублей.

Деньги предприятиям начнут перечислять с сегодняшнего дня, 25 июля.

Напомним, что полеты из Белгорода были приостановлены 24 февраля после начала специальной военной операции. Временное ограничение работы коснулись 11 аэропортов юга и центральной части России: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.