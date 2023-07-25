В Белгородской области закрыли третью смену летней ИТ-школы-2023

В следующем году в одном из муниципалитетов региона начнут строить отдельный ИТ-лагерь. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Старом Осколе подвели итоги третьей смены летней ИТ-школы. Более 350 школьников 7-10 классов из разных муниципалитетов Белгородской области успешно справились с заданиями отборочного тура и показали лучшие результаты при сдаче цифрового ГТО.

Участники смены занимались по нескольким направлениям: виртуальная реальность, веб-разработка, 3D-графика, мобильные решения. Ребята также готовили и реальные проекты. Они искали решения для актуальных и сложных кейс-задач от ведущих промышленных предприятий области.

- Я очень рад, что проект, стартовавший три года назад, стал таким востребованным. Мы единственный регион в стране, который запустил всеобщее непрерывное ИT-образование, которое у нас действует не в одной, а во всех школах Белгородской области. Мы хотим, чтобы наши дети были успешными. Для этого нужно понимать, что такое современный цифровой мир. Я уверен, что благодаря тем проектам, в которых наши дети принимают участие, мы сделаем гигантский скачок вперед. По-другому просто и быть не может, - подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что из-за популярности ИТ-лагеря, следующую смену не будут откладывать до лета. Четвертый поток учеников соберут зимой в белгородском санатории в Крыму «Бригантина «Белогорье». В ИТ-школе смогут принять участие около 270 белгородских детей. А в следующем году в одном из муниципалитетов региона начнут строить отдельный ИТ-лагерь.