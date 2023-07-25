Полиция задержала белгородца, похитившего флаг региона

В полицию Белгорода обратилась директор молодежного культурного центра. Женщина рассказала, что неизвестный похитил флаг Белгородской области с прилегающей к учреждению территории.

Позже выяснилось, что ночью компания молодых людей с флагом попала в объективы камер наружного наблюдения. Полиция установила их личности, среди них оказался и похититель флага.

Правоохранители задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции. 22-летний житель Белгорода рассказал, что украл флаг, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В ту же ночь он оставил его в одном из дворов в центре города. Свой поступок мужчина объяснить не смог.

Оказалось, что ранее белгородец уже привлекался к административной ответственности за различные правонарушения. В этот раз на него составили административный протокол за мелкое хулиганство.