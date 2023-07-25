Полиция предложила белгородцам проверять телефонных мошенников гимном. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Телефонные мошенники не сбавляют обороты в Белгородской области и продолжают обманывать людей. Зачастую звонящие представляются сотрудниками правоохранительных органов. Пресс-служба УМВД России по Старому Осколу предложила свой вариант борьбы с такими звонками.

По словам полиции, необходимо попросить «человека на том конце провода» исполнить гимн России: если споют, значит, с большей вероятностью звонят правоохранительные органы. Стоит отметить, что метод не стопроцентный – многие знают хотя бы первый куплет гимна, либо с легкостью могут найти слова в сети.

- Зачастую мошенники звонят своим жертвам под видом сотрудников правоохранительных структур. Как распознать обман? Попросите звонящего спеть гимн России! Сотрудники правоохранительных органов обязаны знать его наизусть! – написали в соцсети сотрудники УМВД России по Старому Осколу.