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НовостиОбщество25 июля 2023 6:42

Полиция предложила белгородцам проверять телефонных мошенников гимном

По словам правоохранителей, это один из способов распознать обманщика
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Полиция предложила белгородцам проверять телефонных мошенников гимном.

Полиция предложила белгородцам проверять телефонных мошенников гимном.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Телефонные мошенники не сбавляют обороты в Белгородской области и продолжают обманывать людей. Зачастую звонящие представляются сотрудниками правоохранительных органов. Пресс-служба УМВД России по Старому Осколу предложила свой вариант борьбы с такими звонками.

По словам полиции, необходимо попросить «человека на том конце провода» исполнить гимн России: если споют, значит, с большей вероятностью звонят правоохранительные органы. Стоит отметить, что метод не стопроцентный – многие знают хотя бы первый куплет гимна, либо с легкостью могут найти слова в сети.

- Зачастую мошенники звонят своим жертвам под видом сотрудников правоохранительных структур. Как распознать обман? Попросите звонящего спеть гимн России! Сотрудники правоохранительных органов обязаны знать его наизусть! – написали в соцсети сотрудники УМВД России по Старому Осколу.