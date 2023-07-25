Мэр Белгорода рассказал, как можно будет добраться до нового парка аттракционов

Фото: @v_v_demidov.

Реконструкция нового пляжа и строительство парка аттракционов уже в финальной стадии. Открытие двух колоссальных объектов в Белгороде запланировано ко Дню освобождения города – 5 августа. Белгородцы активно интересуются, как можно будет добраться до новых мест отдыха.

В прямом эфире глава администрации областного центре Валентин Демидов рассказал горожанам, что доехать до парка «Калейдоскоп» будет довольно просто. Он назвал несколько маршрутов общественного транспорта.

- Доехать до парка аттракционов можно на маршрутном транспорте, который следует по улице Корочанская. Там более десяти разных маршрутов: №9, №18, №37, №104, №114, №115 и так далее. Поэтому доехать есть на чем. Пешеходные связи там также обустроены, белгородцам с колясками там будет удобно пройти, - отметил Валентин Демидов.