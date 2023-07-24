Единовременные выплаты сегодня получит 691 шебекинец без прописки

Денежная поддержка выплачивается из внебюджетных средств. Фото: "КП" Архив

Сегодня, 24 июля, до конца дня единовременные выплаты в 10 и 50 тысяч рублей получит 691 человек, проживающий в Шебекинском городском округе без прописки. Об этом сообщает региональный Оперативный штаб.

Отметим, денежная поддержка оказывается шебекинцам, у которых нет регистрации в муниципалитете, но фактически они там проживали и смогли представить убедительные доказательства. Выплаты начисляются по решению губернатор Белгородской области.

Средства выделены из внебюджетных источников. Поскольку выделенные на помощь пострадавшим федеральные деньги по закону регион тратить не может: прописка является обязательным требованием.