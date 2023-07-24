В Белгороде на месяц перекроют часть улицы.

В центре Белгорода на одной из улиц ограничат движение транспорта. Речь идет об участке дороги на улице Октябрьская в районе дома № 58. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии областного центра.

Уже завтра, 25 июля, с 9:00 утра движение будет ограничено. Неудобства продлятся вплоть до 20:00 25 августа. Такие меры связаны с проведением работ по подключению многоквартирного дома к сетям теплоснабжения.

Власти города рекомендуют белгородцам объезжать этот участок по ул. Калинина – пр. Белгородский – ул. Белгородского полка. Водителям лучше заранее планировать свой маршрут.