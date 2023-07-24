Белгородские пожарные за выходные спасли четырех овец, двух собак и кошку

Фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

За прошедшие выходные белгородские спасатели четыре раза выезжали на происшествия, в которых пострадали животные.

В субботу поступило сообщение от очевидца из Новой Таволжанки Шебекинского округа. На территории недействующего предприятия в искусственный водоем глубиной около 2,5 метров и диаметром около 70 метров упала собака. Пес долгое время провел в воде, сильно замерз и совершенно выбился из сил. С помощью штурмовой лестницы пожарные спустились к «пострадавшему» и подняли его на поверхность. Спасенного щенка забрал один из очевидцев происшествия.

В этот же день спасатели помогли кошке из Шебекино спуститься с высокого дерева. Перепуганное животное отдали очевидцам, позвонившим в службу спасения.

В воскресенье жители Прохоровки сообщили спасателям, что в яму очистных сооружений провалилась собака. Животное не смогло выбраться самостоятельно и отчаянно выло. Пожарные подняли четвероногого на поверхность.

Тем же вечером в поселке Чернянка огнеборцы помогли четырем овцам, угодившим в яму с битумом на территории недействующего завода. С помощью веревок и спасательного снаряжения животных вытащили на поверхность и передали владельцу.