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НовостиОбщество24 июля 2023 13:48

В Белгороде до конца ноября закончат капремонт пяти бывших общежитий

Качество выполненных работ будут принимать собственники квартир
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде до конца ноября закончат капремонт пяти бывших общежитий.

В Белгороде до конца ноября закончат капремонт пяти бывших общежитий.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде в этом году капитально отремонтируют пять бывших общежитий. Строители улучшат условия проживания для жильцов зданий №18 на улице Князя Трубецкого, №133 на проспекте Б. Хмельницкого и №27а на Гражданском, а также МКД №19 на улице Гагарина и №8 на улице Коммунальной.

Специалисты заменят в бывших общежитиях внутридомовые инженерные системы водоотведения, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения и теплоснабжения, отремонтируют места общего пользования. Также в рамках капремонта обновят кровлю, отремонтируют и утеплят фасад, подвальные помещения, проведут установку общедомовых приборов и узлов учёта водоснабжения, а также индивидуальных тепловых пунктов.

Работы планируют завершить до конца ноября. На общественных обсуждениях собственники квартир оценят качество выполненного ремонта. Если у жильцов будут замечания, подрядная организация должна будет их устранить в установленные протоколом сроки.