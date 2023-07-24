В Белгороде до конца ноября закончат капремонт пяти бывших общежитий. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде в этом году капитально отремонтируют пять бывших общежитий. Строители улучшат условия проживания для жильцов зданий №18 на улице Князя Трубецкого, №133 на проспекте Б. Хмельницкого и №27а на Гражданском, а также МКД №19 на улице Гагарина и №8 на улице Коммунальной.

Специалисты заменят в бывших общежитиях внутридомовые инженерные системы водоотведения, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения и теплоснабжения, отремонтируют места общего пользования. Также в рамках капремонта обновят кровлю, отремонтируют и утеплят фасад, подвальные помещения, проведут установку общедомовых приборов и узлов учёта водоснабжения, а также индивидуальных тепловых пунктов.

Работы планируют завершить до конца ноября. На общественных обсуждениях собственники квартир оценят качество выполненного ремонта. Если у жильцов будут замечания, подрядная организация должна будет их устранить в установленные протоколом сроки.