Белгородец перевел больше 3 миллионов мошеннику за виртуальную ферму. Фото: "КП" Архив

Очередной факт мошенничества полиция зарегистрировала в Белгородском районе. С заявлением к правоохранителям обратился несостоявшийся 56-летний фермер из Северного.

По предварительным данным, несколько месяцев назад мужчина познакомился в социальных сетях с жителем Краснодарского края. Аферист предложил заняться совместным бизнесом – приобрести и развивать фермерское хозяйство. Доверчивый белгородец без составления каких-либо документов перевел «партнеру» 3 миллиона 259 тысяч рублей. На эти средства новый знакомый пообещал приобрести две фермы и животных: 219 овец, 21 быка и 3-х коров. Как только деньги поступили на счет, мошенник перестал выходить на связь.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Полиция устанавливает личность подозреваемого.