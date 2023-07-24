Власти Белгорода изымут три объекта недвижимости для строительства дороги

Для строительства дороги мэрия Белгорода изымет два земельных участка и жилой дом. Согласно распоряжению администрации областного центра, с владельцами недвижимости будут заключать соглашение.

Для муниципальных нужд будут изъяты объекты по адресу Корочанская, 177. Площадь одного земельного участка составляет 910 квадратных метров, другого – 90 квадратных метров. Площадь жилого помещения – всего 15,2 квадратных метров.

На месте недвижимости планируют построить дорогу местного значения от улицы Корочанской до переулка 3-го Корочанского. Сейчас в мэрии разрабатывают проекты соглашений с собственниками.