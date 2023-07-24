Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2023 10:48

В Белгородской области снизилось число пассажиров на пригородных поездах

За полгода этим транспортом воспользовались 332 тысячи белгородцев
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Почти вдвое увеличилось количество пассажиров городского поезда.

Почти вдвое увеличилось количество пассажиров городского поезда.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На пригородных поездах Белгородской области наблюдается незначительное снижение пассажиропотока. В региональном Минтрансе связывают это, в том числе, с временной отменой железнодорожного сообщения по некоторым направлениям.

Согласно представленной статистике, за первые шесть месяцев 2023 года пригородными поездами воспользовались 332 тысячи человек, за аналогичный период прошлого года – 345,5 тысячи. При этом почти вдвое увеличилось количество пассажиров городского поезда, с 6 тысяч в прошлом году до 11,3 тысячи в текущем. Такой рост пассажиропотока стал следствием удлинения маршрута до Разумного и Томаровки.

В министерстве также отметили, что с 15 апреля льготным проездом до дачных и садово-огородных участков воспользовались 36,5 тысячи жителей Белгородской области.