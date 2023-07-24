В Белгородской области снизилось число пассажиров на пригородных поездах

Почти вдвое увеличилось количество пассажиров городского поезда. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На пригородных поездах Белгородской области наблюдается незначительное снижение пассажиропотока. В региональном Минтрансе связывают это, в том числе, с временной отменой железнодорожного сообщения по некоторым направлениям.

Согласно представленной статистике, за первые шесть месяцев 2023 года пригородными поездами воспользовались 332 тысячи человек, за аналогичный период прошлого года – 345,5 тысячи. При этом почти вдвое увеличилось количество пассажиров городского поезда, с 6 тысяч в прошлом году до 11,3 тысячи в текущем. Такой рост пассажиропотока стал следствием удлинения маршрута до Разумного и Томаровки.

В министерстве также отметили, что с 15 апреля льготным проездом до дачных и садово-огородных участков воспользовались 36,5 тысячи жителей Белгородской области.