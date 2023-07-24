В Белгородской области учителей будут обучать навыкам поведения при ЧС. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С 1 сентября педагоги в образовательных учреждениях белгородской области еженедельно будут обучаться правилам поведения при угрозе возникновения ЧС. Об этом во время оперативного совещания регионального правительства рассказал министр образования Белгородской области Андрей Милехин.

Занятия для учителей будут проходить как в очном, так и в дистанционном режиме. Обучать педагогов начнут уже с 1 сентября. Спецкурсы будут проводить специалисты института развития образования и Центра опережающей профессиональной подготовки. По итогам педагогам выдадут удостоверения о повышении квалификации. Программа курса рассчитана на непродолжительный срок.

- Мы не создадим дополнительной нагрузки для педагогических работников, составлен график по прохождению данной программы. Педагогам наряду с теоретическими и практическими материалами будут представлены тренажеры, видеоролики, содержащие конкретные действия при чрезвычайных ситуациях, - рассказал Андрей Милехин.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил информировать его о качестве усвоения программы курса педагогами по итогам каждого этапа обучения.