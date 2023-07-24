В Белгороде на трех перекрестках не будут работать светофоры

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Сегодня на трех перекрестках в Белгороде до вечера не будут работать светофорные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

Светофоры будут отключены на пересечениях улиц: Магистральная и Молодежная, Преображенская и Пушкина, Преображенская и Гостенская. Временные неудобства связаны с плановыми ремонтными работами энергетиков.

Восстановить работу светофоров обещают сегодня к 17:00. Власти Белгорода просят быть внимательными на дорогах и руководствоваться знаками приоритета и сигналами регулировщиков.