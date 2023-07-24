Белгородские власти не будут полностью восстанавливать элитные дома

Перцев: "Там богатые люди живут. Свои придворные и подворные варианты пусть восстанавливают сами." Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Власти региона не будут полностью восстанавливать пострадавшие при обстрелах ВСУ «богатые» дома в Белгородском районе. Речь идет про особняки в Нижнем Ольшанце. Об этом говорилось сегодня во время оперативного совещания правительства региона.

Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев доложил о ходе восстановительных работ в муниципалитете и попросил снять с министерства ЖКХ два элитных дома в Нижнем Ольшанце. По словам чиновника, коттеджи требуют очень больших затрат. На территории восстановили крыши и окна.

- То, что надо, мы сделали. Мы готовим записку, чтобы эти два дома снять. Там богатые люди живут. Свои придворные и подворные варианты пусть восстанавливают сами, - сказал Перцев.

Губернатор Белгородской области согласился с аргументацией и подчеркнул, что бассейны, аквариумы, машины за 10-15 млн рублей восстановить не получится.

- Здесь справедливость должна быть. Мы берем повышенные обязательства, в первую очередь перед теми, кто имеет средний и низкий доход. Если человек может купить дом за 30-50 миллионов рублей, автомобили за 10-20 миллионов, это уже немного другая история, - отметил Вячеслав Гладков.