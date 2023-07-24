В белгородском селе Череново заменят водонапорную скважину. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области продолжается реализация программы по обеспечению жителей холодной водой. Так, обновят водонапорную скважину в селе Череново Ивнянского района. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Я рад, что эти работы начались, обращения были, и, конечно же, будем стараться, чтобы до конца года работы были выполнены качественно и жители села почувствовали улучшения качества подаваемой холодной воды. В этом году большой объем мероприятий заложен, но, как всегда, летом проблема с водой у нас, конечно, пока остается. Много сделали, но еще больше предстоит сделать, - отметил глава Белгородской области.