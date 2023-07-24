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НовостиОбщество24 июля 2023 8:17

В Белгороде осталось восстановить 9 домов, пострадавших от обстрелов ВСУ

Работы на двух объектах завершат на этой неделе
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня на оперативном совещании регионального правительства мэр Белгорода доложил о ходе восстановительных работ в областном центре. По словам Валентина Демидова, за прошедшую неделю удалось восстановить одно жилое помещение. Осталось еще девять пострадавших от обстрелов ВСУ квартир. Две из них закончат уже на этой неделе.

Квартиру на Шаландина, 15 (там в апреле этого года упала авиабомба ФАБ-500) полностью восстановят к 31 июля.

Кроме того, власти города прорабатывают вопрос приобретения пяти компенсационных домов на улице Маяковского, где 3 июля 2022 года упали обломки ракеты. Этот момент планируют закрыть до ноября. Затрудняет ускорение процесса то, что собственники живут в других субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Крыму. А одна из собственниц отказалась от компенсации долями. Помимо этого, нужно найти квартиру на 17 кв. м, а таких, по словам Гладкова, «просто нет».