Белгородский губернатор проверил укрытия в Валуйской больнице. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области во время рабочей поездки проверил укрытия в Валуйской центральной районной больнице. На состояние укрытий пожаловались местные жители во время очередной поездки главы региона в муниципалитет.

По словам Вячеслава Гладкова, сейчас ситуация заметно улучшилась. Подвальные помещения приведены в удовлетворительное состояние.

- Проведено освещение, покрашены стены. Однако для того, чтобы здесь можно было безопасно разместить пациентов и персонал, необходимо сделать запас воды и закупить фонарики на случай проблем с электроснабжением. Я надеюсь, что мы никогда не воспользуемся этими помещениями, но готовность быть должна, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.