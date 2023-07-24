Белгородская область получит 1,8 миллиарда рублей на ремонт дорог.

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что Белгородская область получит 1,8 миллиарда рублей на капитальный ремонт дорог. Эти деньги выделило правительство РФ.

На эти деньги отремонтируют порядка 75 км дорог в десяти муниципалитетах региона. В общей сложности в нормативное состояние приведут 15 объектов. Некоторые дороги проходят через несколько населенных пунктов.

- С одной стороны, у нас в целом состояние дорог одно из лучших в стране, мы продолжаем удерживать одну из лидирующих позиций, но, безусловно, это не говорит о том, что у нас нет никаких проблем. Проблем много и много обращений, где-то эти проблемы на уровне 100 метров, а где-то дороги, которые уже не ремонтировались последние 8, 9, 10 лет и, конечно, требуют приложения усилий, такие, как, например, дорога Попасный – Ровна Вейделевского района. Надеюсь, что уже по итогам года жалоб станет меньше и качественных дорог в Белгородской области станет больше, - отметил глава региона Вячеслав Гладков.