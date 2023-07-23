Свыше 55 тысяч белгородцев сдали нормативы комплекса ГТО за шесть месяцев 2023 года

Лидерами в региональном рейтинге среди муниципалитетов являются Ровеньский район, Валуйский и Алексеевский городские округа. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В выполнении нормативов комплекса ГТО в Белгородской области с января по июнь текущего года приняли участие 55 747 человек. Об этом информирует пресс-служба губернатор и правительства региона.

Для белгородцев провели три крупных региональных спортивных мероприятия. В апреле в Губкине состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородской области III ступени (10-11 лет). В мае в Белгороде прошёл региональный фестиваль ГТО среди студентов образовательных организаций высшего образования Белгородской области. В июне нормативы на региональных соревнованиях в Старом Осколе сдавали семейные команды региона.

Лидерами в региональном рейтинге среди муниципалитетов являются Ровеньский район, Валуйский и Алексеевский городские округа.