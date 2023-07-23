13 населенных пунктов Белгородской области атаковали ВСУ 22 июля 2023

В Грайворонском городском округе на территорию сел Дроновки и Пороза прилетели семь и пять минометных снарядов соответственно. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 23 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 22 июля.

В Белгородском районе на территории села Журавлевки насчитали 15 артиллерийских снарядов. Также противник сбросил с БПЛА две гранаты. Атаке подверглись села Щетиновка и Нехотеевка – десять и три прилета соответственно. В Шебекинском городском округе по хутору Марьино и селу Новой Таволжанке выпустили восемь и шесть артиллерийских снарядов соответвенно, в селе Середа противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства.

В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину поселка Прилесье (два прилета). Кроме того ВСУ сбросили с беспилотников два неустановленных взрывных устройства. На окраинах сел Репяховки и Графовки насчитали четыре и пять минометных снарядов. С БПЛА сбросили одно неустановленное взрывное устройство. В Грайворонском городском округе на территорию сел Дроновки и Пороза прилетели семь и пять минометных снарядов соответственно. Село Вериговку Валуйского городского округа и хутор Старый Волоконовского района обстреляли из минометов - семь и шесть прилетов соответственно.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 13 домов и четыре машины повреждены в Белгородской области после обстрелов со стороны Украины 21 июля. Атаке подверглись 13 населенных пунктов в пяти муниципалитетах.