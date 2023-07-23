Жители горевшей многоэтажки в Белгороде живут без горячей воды. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера, 22 июля, мэр Белгорода Валентин Демидов встретился с жителями пострадавшего от пожара дома на Свято-Троицком бульваре. На крыше многоэтажки сейчас идут восстановительные работы.

Сгоревший купол обследовали эксперты БГТУ. На основании их заключения разработана рабочая документация для проведения ремонта. Несущие конструкции будут усилены, а при ремонте используют только пожаропрочные материалы и включат в перечень работ огнезащитную обработку каркаса.

По словам градоначальника, у жителей дома два основных вопроса – про отопление и горячую воду. Как только контур будет закрыт, специалисты запустят один котел, чтобы в кранах у людей появилась горячая вода. Параллельно будут вести ремонт остального оборудования.

- Объяснил, что горячую воду в доме пустят после завершения ремонта купола – в срок до 10 сентября максимум. Тепло появится, как и во всех других домах, с началом отопительного сезона. Это главное. Все алгоритмы - как построена работа и какие задачи решаются - также обсудили, - рассказал Валентин Демидов.