В Белгородской области чистоту водоемов принимают жители

Фото: @belregion_ru.

В регионе активно продолжается работа по очистке русел рек. Качество выполненных работ принимают местные жители. Так, общественные приемки уже прошли в Белгороде, в Ракитном, в Чернянском районе — в Новой Масловке, и в Шебекинском городском округе. В ближайшее время белгородцы оценят чистоту водоема в одном из населенных пунктов Волоконовского района.

- Задача — привести наши водоемы, наши реки в хорошее состояние. Еще раз напомню: приемка работ проходит только с участием жителей, то есть вас. Жители всегда неравнодушны, высказывают замечания. А наша задача — замечания устранить. Будем стараться, чтобы наша область, несмотря ни на что, расцветала, – подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.