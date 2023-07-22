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НовостиОбщество22 июля 2023 13:01

Многодетные белгородские семьи могут получить 450 тысяч на погашение ипотеки

Заявление на получение поддержки можно подать онлайн
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области многодетные семьи могут получить дополнительную финансовую господдержку для погашения ипотеки. Средства предоставляются отдельно от материнского капитала, дополнительно – не заменяя и не отменяя его. Заемщик с ипотекой подает заявление, а государство перечисляет деньги в счет платежа по кредиту в банк.

Средства на погашение жилищного кредита могут получить семьи, где родился третий или последующий ребенок в течение и после 2019 года. Предоставляется до 450 тысяч рублей.

Выплату можно получить, оформив заявление онлайн на портале Госуслуг с подтвержденной учетной записи. Таким способом господдержку получили уже более 50 тысяч российских семей. Деньги поступят в течение пяти рабочих дней после формирования заявки на выплату.