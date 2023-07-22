В Белгородской области сотрудники УФСБ задержали жителя Мариуполя с 4 кг наркотиков. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области силовики задержали уроженца Мариуполя с крупной партией наркотического вещества. Во время обыска сотрудники регионального УФСБ обнаружили и изъяли у злоумышленника около 4 килограммов мефедрона.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Белгородской области, наркотики из Украины злоумышленник планировал доставить в Республику Дагестан и там сбыть бесконтактным способом.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ракитянский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.