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НовостиПроисшествия22 июля 2023 12:49

В Белгородской области сотрудники УФСБ задержали жителя Мариуполя с 4 кг наркотиков

Злоумышленник собирался сбыть мефедрон в Дагестане
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области сотрудники УФСБ задержали жителя Мариуполя с 4 кг наркотиков.

В Белгородской области сотрудники УФСБ задержали жителя Мариуполя с 4 кг наркотиков.

Фото: "КП" Архив

В Белгородской области силовики задержали уроженца Мариуполя с крупной партией наркотического вещества. Во время обыска сотрудники регионального УФСБ обнаружили и изъяли у злоумышленника около 4 килограммов мефедрона.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Белгородской области, наркотики из Украины злоумышленник планировал доставить в Республику Дагестан и там сбыть бесконтактным способом.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ракитянский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.