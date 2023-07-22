В Белгородской области 530 семейных пар отметили солидные юбилеи в первом полугодии. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

За первое полугодие этого года солидные свадебные юбилеи в Белгородской области отметили 530 семейных пар. Сотрудники органов ЗАГС провели для долгожителей семейной жизни торжества в рамках реализации национального проекта «Демография».

Так, самое большое количество свадебных юбилеев проведено отделом ЗАГС в белгородском районе – 82. В Алексеевском городском округе поздравили 54 пары. В областном центре чествовали 39 семей, еще 37 – в Яковлевском городском округе.

Самое большое количество «долгожителей» семейной жизни – «бриллиантовых юбиляров» зарегистрировано в Алексеевском городском округе (13 пар) и Белгородском районе (11 пар).

Лидерами по количеству «Золотых юбиляров» стал Белгородский район – 71 пара – и Алексеевский городской округ – 41 пара.

- Если ваши родные, близкие, знакомые отмечают юбилей супружеской жизни, обращайтесь в органы ЗАГС нашего региона! – обратилась к белгородцам начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко.