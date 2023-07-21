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НовостиОбщество21 июля 2023 16:30

В Белгородской области подросток получил травмы, упав через вентиляционный люк

Белгородский Следком организовал доследственную проверку
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области подросток получил травмы, упав через вентиляционный люк.

В Белгородской области подросток получил травмы, упав через вентиляционный люк.

Сегодня утром в Белгородской области во время строительных работ пострадал 17-летний подросток. ЧП произошло в Бирюче Красногвардейского района.

По предварительным данным, молодой человек упал через открытый вентиляционный люк на пол волейбольной площадки в спортучреждении. В результате падения несовершеннолетний получил множественные травмы. Подростка доставили в медучреждение, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, по факту нарушения правил при ведении строительных работ организована доследственная проверка. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего и дадут им правовую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.