ВСУ обстреляли еще два села в Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня под огонь со стороны Украины попали еще два населенных пункта в Белгородской области. ВСУ обстреляли села Вязовое и Графовка в Краснояружском районе. Об этом глава региона написал в телеграм-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал. Однако без повреждений не обошлось.

Так, осколки снарядов повредили один частный жилой дом и автомобиль в селе Вязовое. В Графовке из-за обстрела повреждена линия электропередачи.

На местах обстрелов находятся оперативные службы и аварийные бригады. Продолжается подомовой обход территорий.

Как сообщалось ранее, сегодня ВСУ также обстреляли село Илек-Пеньковка Краснояружского района. Никто не пострадал. Осколками снарядов повреждены один частный жилой дом, два автомобиля, линии электро- и газоснабжения.