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НовостиОбщество21 июля 2023 16:03

К монтажным работам в переходе на «Стадионе» в Белгороде приступят на следующей неделе

Реконструкция подземок на «Родине» и «Стадионе» проходит по инициативе мэра
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @beladm31.

Фото: @beladm31.

В Белгороде в подземном пешеходном переходе на «Стадионе» уже со следующей недели приступят к монтажным работам. Рабочие уже завершают демонтаж конструкций.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода, здесь предстоит много работ. В частности, подрядчик заменит плиты перекрытия и металлические балки, а на входных группах смонтирует навесы. Также обновят подсветку на потолке и стенах, приведут в порядок стены и пол.

В подземке для обеспечения безопасности установят семь камер видеонаблюдения. Кроме того, оборудуют три горизонтальных подъемника для маломобильных граждан.

Ремонт пешеходного перехода планируют завершить в сентябре.