Кадыров сообщил о нападении на машину Минобороны в Белгородской области. Фото: скриншот видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале сообщил о проникновении украинских боевиков на территорию Белгородской области. По словам политика, небольшая группа «отморозков» напала на машину Минобороны, которая перевозила продукты питания для российских военнослужащих.

Известно, что спецтранспорт сопровождали только два бойца, у которых кроме табельного не было другого вооружения. Террористы обстреляли машину с гуманитаркой из всех видов вооружения. Они в спешке покинули территорию Белгородской области, когда за ними выдвинулись бойцы «Ахмата» во главе начальниками отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам ЧР Рустамом Агуевым и Гайрбеком Делимхановым

- Все видели, как на двоих солдат террористы обрушили шквал огня из всех имеющихся у них видов оружия. Бандиты выдали эту подлую расправу за какой-то героический поступок, будто уже захватили чуть ли не всю Белгородскую область, - сообщается в телеграм-канале.

Чеченские бойцы записали видеообращение украинским боевикам, где предлагают выйти на честный бой, вместо того, чтобы устраивать засады на одинокий транспорт снабжения.

- Лучше выходите на наших бойцов и покажите, на что вы способны, хотя мы уже и так видели и в Чеченской Республике, и тут, в Белгородской области, что вы выбираете в жертву тех, кто не может дать сдачу. Ваши подлые методы нам известны. Покажите, кто сильнее, а не бегайте по полям от наших бойцов, как бешеные псы, которых все равно ждет печальный итог.