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НовостиПолитика21 июля 2023 14:23

Белгородская область за сутки порядка 130 раз попала под обстрел ВСУ

Атаке противника подверглись семь муниципалитетов региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородская область за сутки порядка 130 раз попала под обстрел ВСУ.

Белгородская область за сутки порядка 130 раз попала под обстрел ВСУ.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Населенные пункты в семи районах и округах Белгородской области попали под обстрелы ВСУ за сутки. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атак за 20 июля.

Артиллерийские и минометные снаряды попали по Журавлевке, Щетиновке, Солнцевке в Белгородском районе. На Нехотеевку с беспилотника сбросили гранату. Обошлось без последствий.

В Борисовском районе из миномета обстреляна окраина села Богун-Городок. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник сбросил с БПЛА одну гранату. В Волоконовском районе из артиллерии, миномета и гранатомета обстреляны окраины хутора Старый и села Тишанка. В результате обстрелов пострадавших и разрушений нет.

В селе Смородино Грайворонского округа в результате обстрела в трех частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады, крыши и ворота. Повреждена линия газоснабжения. Есть повреждения в одном из помещений сельхозпредприятия. В селе Новостроевка-Вторая – без последствий.

В селе Вязовое Краснояружского района осколками снарядов повреждены три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и крыши. Еще в одном домовладении повреждена хозпостройка. В Графовке и Староселье обошлось без последствий. В Поповке в результате обстрела повреждены линии газо- и электроснабжения, которые к данному моменту восстановлены.

Под обстрел в Шебекинском округе попали Новая Таволжанка выпущено, Марьино, Терезовка, Ленинский. В результате обстрелов в данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попали села Муром и Нехотеевка. В Муроме осколками снарядов посечены фасады, заборы и кровля в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом, газопровод и линия электропередачи.