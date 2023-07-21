Белгородская область за сутки порядка 130 раз попала под обстрел ВСУ. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Населенные пункты в семи районах и округах Белгородской области попали под обстрелы ВСУ за сутки. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атак за 20 июля.

Артиллерийские и минометные снаряды попали по Журавлевке, Щетиновке, Солнцевке в Белгородском районе. На Нехотеевку с беспилотника сбросили гранату. Обошлось без последствий.

В Борисовском районе из миномета обстреляна окраина села Богун-Городок. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник сбросил с БПЛА одну гранату. В Волоконовском районе из артиллерии, миномета и гранатомета обстреляны окраины хутора Старый и села Тишанка. В результате обстрелов пострадавших и разрушений нет.

В селе Смородино Грайворонского округа в результате обстрела в трех частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады, крыши и ворота. Повреждена линия газоснабжения. Есть повреждения в одном из помещений сельхозпредприятия. В селе Новостроевка-Вторая – без последствий.

В селе Вязовое Краснояружского района осколками снарядов повреждены три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и крыши. Еще в одном домовладении повреждена хозпостройка. В Графовке и Староселье обошлось без последствий. В Поповке в результате обстрела повреждены линии газо- и электроснабжения, которые к данному моменту восстановлены.

Под обстрел в Шебекинском округе попали Новая Таволжанка выпущено, Марьино, Терезовка, Ленинский. В результате обстрелов в данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попали села Муром и Нехотеевка. В Муроме осколками снарядов посечены фасады, заборы и кровля в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом, газопровод и линия электропередачи.