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НовостиПроисшествия21 июля 2023 13:37

В Белгородской области из реки достали тело девочки-подростка

Трагедия произошла в четверг, 20 июля
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области из реки достали тело девочки-подростка.

В Белгородской области из реки достали тело девочки-подростка.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Девочка-подросток 2008 года рождения утонула в Белгородской области. Ее тело обнаружили в месте, не оборудованном для купания на реке Оскол.

Трагедия произошла в селе Ютановка в Волоконовском районе. О несчастном случае сообщили в пресс-службе МЧС России по Белгородской области.

К поисково-спасательным работам привлекли девять человек и три единицы техники. Сейчас устанавливаются причина и обстоятельства произошедшего.