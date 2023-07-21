В Белгородской области из реки достали тело девочки-подростка. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Девочка-подросток 2008 года рождения утонула в Белгородской области. Ее тело обнаружили в месте, не оборудованном для купания на реке Оскол.

Трагедия произошла в селе Ютановка в Волоконовском районе. О несчастном случае сообщили в пресс-службе МЧС России по Белгородской области.

К поисково-спасательным работам привлекли девять человек и три единицы техники. Сейчас устанавливаются причина и обстоятельства произошедшего.