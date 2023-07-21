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НовостиОбщество21 июля 2023 13:12

В Белгородской области больше 270 жителей научились ухаживать за инвалидами и пожилыми

Пройти обучения в «школе ухода» можно бесплатно
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Больше 270 жителей Белгородской области прошли обучение за пожилыми людьми и инвалидами в «школах ухода». Любой желающий может записаться на занятия. Они проходят бесплатно.

В центре проводят теоретические и практические занятия по нескольким направлениям: организация пространства в доме; личная гигиена; питание; параметры жизненно важных функций организма; перемещение маломобильного подопечного; профилактика пролежней, гипотрофии мышц; использование технических средств реабилитации.

Для прохождения обучения нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Для желающих предусмотрены групповые и индивидуальные занятия.