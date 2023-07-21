В подземке на «Родине в Белгороде установят насосную станцию

Фото: @beladm31.

Во время сильных дождей пешеходный переход на «Родине» постоянно подтапливает. Поэтому городские власти решили установить здесь насосную станцию. Подрядчики также оборудуют систему ливневой канализации и гидроизоляцию.

На сегодняшний день реконструкция перехода выполнена на 25%. Здесь строители обновят напольную плитку, смонтируют потолок «грильято», установят новую систему освещения. На стенах появится декоративная штукатурка со вставками из перфорированного алюмокомпозита.

Кроме того, в переходе установят два горизонтальных подъемника для маломобильных граждан. Завершить реконструкцию подземки планируют в сентябре.

Остановку у перехода также приводят в порядок. До конца августа установят обновленный павильон на остановке городского транспорта, а павильон для остановки пригородных автобусов смонтируют осенью.