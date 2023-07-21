В Белгородской области наградили победителей конкурса юных чтецов и поэтов

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В Белгородской области определили победителей конкурса молодых поэтов и чтецов «Внуки Победы». Награждение лучших прошло в музее-диораме в областном центре.

Региональный конкурс посвятили 80-летию освобождения Белгорода, Курской битвы и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие школьники и студенты со всей области.

На конкурс из муниципалитетов поступило 164 заявки, в финал вышли 19 участников. В музее-диораме ребята прочли свои авторские произведения и произведения белгородских авторов и получили заслуженные награды.

Министр по делам молодежи Белгородской области Татьяна Киреева отметила, что в такое непростое время важно сохранить и приумножить историческую память в мыслях подрастающего поколения.