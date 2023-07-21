В Белгородской Козинке в 107 пострадавших от обстрелов домах закрыли тепловой контур

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о ходе восстановления пострадавших от обстрелов ВСУ домов в Козинке Грайворонского городского округа. Глава региона отметил хорошую динамику в ходе работ.

Так из 186 обстрелянных домовладений в 107 жилых домах тепловой контур уже закрыт, в 49 домовладениях работы продолжаются, в 30 еще не приступали.

Все работы строители проводят поэтапно. Сначала восстанавливают кровлю и окна. Далее приступят к ремонту внутри помещений. После этого будут переходить к восстановлению надворных построек.

- Напомню, дом принимают сами жильцы. Оставляем то правило, которое у нас было всегда, - это расписки со стороны собственников жилья, чтобы и люди не переживали за качество работ, и мы были уверены, что оно соответствует ожиданиям жителей, - подчеркнул глава региона.

Вячеслав Гладков также отметил, что есть, к сожалению, люди, которые пытаются воспользоваться ситуацией и, к примеру, вставить вместо старого деревянного новое пластиковое окно.

- Сильно огорчает такая позиция. Но еще больше убеждаюсь, что правильный подход — помогать в первую очередь тем, кто больше нуждается в нашей помощи. Так и будем делать дальше, - сказал губернатор.