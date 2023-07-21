В Белгородской области свидетель убийства пойдет под суд. Фото: "КП" Архив

Белгородские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 67-летнего жителя Шебекинского округа, который помог знакомому избавиться от убитого приятеля и ножа, которым была зарезана жертва. Мужчину обвиняют в сокрытии тяжкого преступления.

Следствие установило, что в январе этого года подсудимый стал свидетелем того, как во время пьяной ссоры его 50-летний приятель убил другого мужчину. Обвиняемый не сообщил о преступлении в полицию, а помог знакомому избавиться от тела и ножа.

Все доказательства по уголовному делу с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.