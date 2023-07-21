Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июля 2023 10:59

В Белгородской области свидетель убийства пойдет под суд

Мужчина помог знакомому спрятать труп и орудие преступления
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области свидетель убийства пойдет под суд.

В Белгородской области свидетель убийства пойдет под суд.

Фото: "КП" Архив

Белгородские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 67-летнего жителя Шебекинского округа, который помог знакомому избавиться от убитого приятеля и ножа, которым была зарезана жертва. Мужчину обвиняют в сокрытии тяжкого преступления.

Следствие установило, что в январе этого года подсудимый стал свидетелем того, как во время пьяной ссоры его 50-летний приятель убил другого мужчину. Обвиняемый не сообщил о преступлении в полицию, а помог знакомому избавиться от тела и ножа.

Все доказательства по уголовному делу с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.