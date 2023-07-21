С 31 июля для белгородских девчонок стартует еще одна смена в «Армате»

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В Белгородской области решили организовать еще одну смену для девочек в патриотическом лагере. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Не так давно у нас в Новом Осколе закончилась смена детского патриотического лагеря «Армата», в котором принимали участие только одни девчонки. Очень было много эмоций! Они, конечно, зажгли, в хорошем смысле этого слова. Было очень много обращений повторить девчачью смену - приняли решение это сделать. Пожалуйста, девчонки, я думаю, что вы получите незабываемые впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь, - сказал глава Белгородской области.

Новая смена для девочек пройдет в Чернянском районе с 31 июля по 4 августа. Заявки можно подать по телефону +7 (4722) 23-26-95 или обратиться в муниципальное управление образования Чернянского района.