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НовостиПолитика21 июля 2023 10:09

ВСУ обстреляли село в Белгородской области 21 июля

Осколки снарядов повредили частный дом и два автомобиля
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ обстреляли село в Белгородской области 21 июля.

ВСУ обстреляли село в Белгородской области 21 июля.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня обстрелу со стороны Украины подверглось село Илек-Пеньковка в Краснояружском районе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Под обстрел ВСУ попало село Илек-Пеньковка Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены один частный жилой дом, два автомобиля, линии электро- и газоснабжения, - написал глава региона в телеграм-канале.

Сейчас на месте ЧП работают аварийные бригады и оперативные службы. Продолжается подомовой обход территории.