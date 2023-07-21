ВСУ обстреляли село в Белгородской области 21 июля. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня обстрелу со стороны Украины подверглось село Илек-Пеньковка в Краснояружском районе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Под обстрел ВСУ попало село Илек-Пеньковка Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены один частный жилой дом, два автомобиля, линии электро- и газоснабжения, - написал глава региона в телеграм-канале.

Сейчас на месте ЧП работают аварийные бригады и оперативные службы. Продолжается подомовой обход территории.