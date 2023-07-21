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НовостиОбщество21 июля 2023 9:13

На одном из перекрестков в Белгороде до вечера не будут работать светофоры

Это связано с плановыми работами энергетиков
Наталия ИЛЮШНИКОВА
в Белгороде на одном из перекрестков не будут работать светофоры.

в Белгороде на одном из перекрестков не будут работать светофоры.

Сегодня в Белгороде на одном из перекрестков не будут работать светофорные объекты вплоть до 16:00. Речь идет о пересечении улиц Магистральная и Молодежная. Об этом сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

Отключение светофоров связано с плановыми работами на сетях электроснабжения. В администрации Белгорода просят горожан быть внимательными и руководствоваться знаками приоритета и сигналами регулировщика. Отметим, вчера на участке светофоры также не работали в течение дня.