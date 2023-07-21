Реконструкцию центрального пляжа в Белгороде выполнили на 87 процентов

фото: @v_v_demidov.

Мэр Белгорода Валентин Демидов проверил ход работ по реконструкции центрального пляжа. Работы на объекте выполнены на 78%. Открыть обновленное место отдыха горожан планируют 5 августа.

Подрядчики уже обустроили большую часть пешеходных маршрутов и велодорожек, все коммуникации, опорные стены, которые используются для зонирования. Готов ключевой элемент – фонтан.

Озеленители приступили к оформлению клумб, высадке деревьев и газонов. Также смонтированы системы капельного и автоматического полива смонтированы. Побережье отсыпано белым песком.

- Провели совещание, чтобы обсудить оставшиеся рабочие вопросы. Есть задачи по финальным уточнениям и согласованиям с сетевыми компаниями, синхронизации программ открытия пляжа после реконструкции и нового парка аттракционов, — рассказал Валентин Демидов.