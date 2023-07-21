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НовостиПроисшествия21 июля 2023 8:20

В Белгородской области силовики задержали планировавшего купить взрывчатку мужчину

Злоумышленнику грозит от 8 до 12 лет тюрьмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области силовики задержали планировавшего купить взрывчатку мужчину.

В Белгородской области силовики задержали планировавшего купить взрывчатку мужчину.

Фото: "КП" Архив

В Белгородской области сотрудники ФСБ региона задержали мужчину, который планировал незаконно приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства. Силовики поймали фигуранта, когда тот доставал средства поражения из тайника, расположенного в районе Дубового в Белгородском районе.

Специалисты установили, что изъятые гексогеносодержащее пластичное взрывчатое вещество и взрывное устройство (электродетонатор мгновенного действия типа «ЭДП») подозреваемый совместно с неустановленными лицами намеревался сбыть на территории Российской Федерации.

В пресс-службе УФСБ региона сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Фигуранту грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. Расследование продолжается.