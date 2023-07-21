В Белгороде реконструкция набережной от КонПрока до Волчанской готова на 25%

В Белгороде в этом году соединят пешеходным мостом набережную от Конпрока до моста центрального пляжа. Работы на объекте идут полным ходом. Строители уже установили основания для деревянных настилов.

На сегодняшний день работы завершены на 25 процентов. Параллельно идет реконструкция левого берега центрального пляжа. Для посетителей объект планируют открыть ко Дню города.

На территории появятся спортивные объекты, детские площадки, места для отдыха и прогулок, точки общепита. Кроме того, предусмотрена сеть велодорожек. Для любителей спорта сделают олимпийскую стометровку.