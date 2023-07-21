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НовостиОбщество21 июля 2023 6:57

Белгородские росгвардейцы провели занятия с участниками военно-исторических сборов «Армата»

Бойцы выступили в роли инструкторов сборов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Участниками очередной смены в патриотическом лагере стали порядка 240 юношей. Представители Управления Росгвардии по Белгородской области рассказали воспитанникам очередной смены лагеря основы тактической медицины и провели занятия по использованию средств радиационной, химической и биологической защиты.

- Представители регионального управления Росгвардии выезжают в лагерь еженедельно. Для каждой из смен лагеря проводим теоретические и практические занятия. Показываем основные виды стрелкового вооружения и средств РХБЗ. Привлекаем к занятиям кинологов, сотрудников инженерно-технического отделения ОМОН и операторов беспилотных летательных аппаратов, - отметил старший помощник начальника отделения по военно-политической работе Управления Росгвардии по Белгородской области майор Владимир Горошко.

Второй год подряд сотрудники, военнослужащие и ветераны ведомства выступают в роли инструкторов военно-исторических сборов «Армата». Занятия с ребятами направлены на знакомство с особенностями службы подразделений Росгвардии, подготовку ребят к военной службе и военно-патриотическое воспитание.