Белгородцы могут выбрать села, где в следующем году появится сотовая связь

Вячеслав Гладков рассказал о старте голосования по малым населенным пунктам, где в 2024 году установят вышки сотовой связи. В рамках программы по устранению цифрового неравенства связь проведут в селах и хуторах с населением от 100 до 500 человек, где не представлен ни один оператор.

Мы выберем 25 таких населенных пунктов, в которых в следующем году будут установлены вышки сотовой связи через голосование. Что нужно сделать? Нужно проголосовать через портал Госуслуг или прислать, например, письмо Министерству цифрового развития. В 2023 году, таким образом, у нас в плане 39 населенных пунктов, где появится сотовая связь, - сообщил глава Белгородской области.

Гладков пояснил, каким образом можно проголосовать. Так, белгородцы могут сделать это онлайн на портале Госуслуг (до 13 августа) или по почте. Письмо необходимо отправить на адрес Министерства цифровизации РФ: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести связь. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтен голос каждого. По почте письма будут принимать до 10 сентября.